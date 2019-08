Nicanor habla de debilidad y fracaso de partidos opositores

El director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, dijo que los partidos opositores no tuvieron fuerza de convocatoria para impulsar el juicio político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente Hugo Velázquez.

“El mecanismo del juicio político es también constitucional, pero cuando los proponentes no tienen los números es porque no fueron capaces de construir consenso interno en el Congreso y en este caso no fueron capaces de crear ni siquiera un clima destituyente en el Paraguay porque las movilizaciones que convocaron fueron muy anémicas y hasta realmente en algunos casos un fracaso político muy fuerte”, aseveró.

Destacó que los opositores no pudieron convencer de que hubo traición a la patria en la firma del acta bilateral sobre la venta de energía de Itaipú. “No ha podido permear en la sociedad el discurso sobre traición a la patria. La sociedad no les creyó, nueve partidos se unieron para el juicio político, entre ellos el Partido Liberal, que es un partido muy grande y no fueron capaces de movilizar 2.000 personas en todos sus intentos de convocatoria”, indicó.