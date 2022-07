El director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, habló sobre la puja colorada y afirmó que el amor y el afecto no se pueden comprar. “Hay gente que cree que puede comprar todo, tal vez puede comprar un abrazo hipócrita, pero el amor y corazón de la gente no se compra, se gana", dijo el ex presidente.