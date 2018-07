“ Yo no puedo renunciar a lo que no tengo ”, es otra frase contundente que lanzó a la prensa el futuro director de la Entidad Binacional Yacyretá ( EBY ), Nicanor Duarte Frutos. De esa forma se refirió a su banca en el Senado, cuyo juramento fracasó.

El ex presidente de la República se reunió este martes con el actual titular de la EBY, Ángel María Recalde, para evaluar documentos y saber en qué condiciones se encuentra la central hidroeléctrica.

Esta ocasión se aprovechó para consultarle a Duarte Frutos respecto al cargo ofrecido por el presidente electo Mario Abdo Benítez, como encargado de una de las entidades binacionales, en el equipo de transición.

Lea más: Marito anuncia a Nicanor en Yacyretá

En respuesta a las consultas, Nicanor indicó: “La banca es mía por voluntad popular, me la secuestraron. No solo eso, sino que fue entregado a otra persona –Mirta Gusinky–. Yo no puedo renunciar a lo que no tengo, y voy a seguir luchando por la legitimidad de esa banca, porque fue votada por más de 65.000 personas”.

Además, por otra parte, en el programa de Mina Feliciangeli, expresó que la asignación de Marito es como un reconocimiento a su lucha por la concreción de un proyecto de gobierno. Reconoció que es un enorme gesto de solidaridad.

Nota relacionada: Cartismo critica “canje” de Nicanor por cargo en la EBY

“El presidente me pidió colaborar acá. Pero yo no voy a dejar de seguir disputando por esa banca”, dejó en claro. Insistió: “Mi sueño es estar en el Senado y luché por eso dos años”.

Con relación a su futura gestión en el equipo de transición, como director de la EBY, afirmó que no se trata de una experiencia nueva, puesto que durante su presidencia en 2003 y 2008 ya administró las dos entidades binacionales del país. Acompañará igualmente la ejecución del brazo Aña Cuá y los demás proyectos.

Durante el Gobierno de Nicanor (2003-2008), el ingeniero Ángel María Recalde estuvo a cargo primero de la ANDE, después de Petropar y luego de Yacyretá -de forma interina-; por lo que hay una buena relación entre ambos. “Se tiene que desarrollar una política energética a corto y largo plazo”, dijo Nicanor.