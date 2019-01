Nicanor dice que no quiere ser presidente de la ANR

Nicanor Duarte Frutos, director paraguayo de Yacyretá, manifestó que no tiene intenciones de ocupar la presidencia de la ANR.

No es la primera vez que Nicanor Duarte Frutos, director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, dispara dardos contra el ex presidente de la República Horacio Cartes, uno de sus virtuales rivales en la carrera hacia la titularidad de la Junta de Gobierno del Partido Colorado.

“Cartes nunca debió abandonar el Club Libertad. No se va a animar –a presentar su candidatura– porque no tiene los cimientos para la lucha partidaria”, disparó, y, posteriormente, manifestó que, por su parte, no tiene intenciones de ser presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Brindó declaraciones a la prensa este martes en el Palacio de Justicia, tras una reunión que mantuvo con el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, informó el periodista de Última Hora Roberto Santander.

“Yo no soy candidato, soy un hombre político y voy a morir en la militancia política probablemente”, dijo firme y contundente Duarte Frutos. Sobre Cartes, agregó con ironía: “No creo en su candidatura porque él está enamorado del fútbol”.

Señaló que cree en la renovación de la dirigencia, pero no obstante, no brindó detalles de quién podría ser un candidato. Solo remarcó que en el Movimiento Añetete “hay muchos valores” y, ante insistentes consultas, no dio nombres.

Semanas atrás, el director paraguayo de Yacyretá, en un discurso que dio durante la inauguración de salas de terapias en San Juan Bautista, Departamento de Misiones, dijo en alusión a Cartes que el que es un ex presidente, ya no vuelve a ser presidente, aunque tenga mucha plata.

"Opáma ko la opáma. La ohoa ko jaohóma. Ha ohoa ko ndouvéima. Che ko presidente kuema", (Terminó lo que terminó. El que se fue, ya se fue. Y el que se va ya no vuelve. Yo ya soy ex presidente), arremetió desde un palco.

Cartes es uno de los nombres que suena fuerte para la titularidad de la ANR por Honor Colorado, como también el de Enrique Riera, Santiago Peña. Por Añetete, Rodolfo Friedmann, Juan Carlos Galaverna y Silvio Beto Ovelar.