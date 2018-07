Nicanor dice que Gusinky no existe electoralmente y no fue proclamada

“Con todo el respeto que se merece, pero electoralmente no existe Mirta Gusinky, ella no fue proclamada”, señaló Nicanor en entrevista con el programa Algo Anda Mal (AAM) de Telefuturo.

Reveló que antes de la sesión preparatoria del Senado llamó a Lugo para “que no cometa una injusticia conmigo”. “Yo lo habilité (a Lugo como candidato al Ejecutivo) siendo presidente de la República. Muchos de mis correligionarios no me perdonan hasta hoy”, recordó, en relación a la candidatura presidencial de Lugo en el 2008.

“Es nulo el juramento de Mirta Gusinky. Es nulo de nulidad absoluta. No existe”, agregó el ex mandatario. Dijo que el ex obispo engañó al pleno de la Cámara de Senadores asumiendo el papel del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Agregó que aunque está a favor del juramento de Horacio Cartes, en caso de jurar como senador activo votará como lo haga el bloque de Colorado Añetete. “Vamos a discutir en bloque (el posible juramento de Horacio Cartes como senador activo). Voy a jugar en equipo”, afirmó.

Por otro lado, dijo que “jure o no” estará al lado del presidente electo Mario Abdo Benítez, líder de Añetete.

En las redes. El ex presidente de la República, luego de su aparición en el Senado el pasado sábado, donde no pudo jurar como senador activo, manifestó además a través de sus redes sociales que está en su derecho ocupar la banca, que hasta el momento ocupa Mirta Gusinky.

“Podrán intentar robarnos una banca, pero no lo lograrán. Tampoco lograrán nunca robarnos el cariño del pueblo y nuestra vocación de lucha”, escribió en Facebook.

Indicó que va a seguir debatiendo “contra quienes quieren usar la senaduría vitalicia como garrote político y arma de proscripción selectiva. Insisto, si esta interpretación tuviera asidero el primer senador fuera de la ley sería Lugo, hasta hoy en la línea de sucesión”.

En las redes. Nicanor habla de injusticias en su contra

En Twitter. Sacó a relucir opiniones de varios juristas.