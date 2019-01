Nicanor despide al hermano del diputado Walter Harms de la EBY

En varias oportunidades también se lanzó en contra del titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, a quien acusa de realizar proselitismo con recursos de la hidroeléctrica. De acuerdo con el legislador, estas declaraciones le valieron el cargo a su hermano Carlos Alfredo Harms, quien era funcionario y cumplía funciones en el departamento administrativo en Encarnación.

Harms manifestó que la decisión le causa tristeza, no por el cargo en sí, más bien porque significa que en el partido no puede haber disenso. “Por lo visto todos debemos tener una misma línea de pensamiento, alinearnos todos para que no haya perseguidos, al parecer seguimos con la interna”, lamentó. Añadió que después se le quiere criticar a Venezuela por la dictadura que existe en el país caribeño, “cuando aquí entre propios colorados existe persecución”.

Señaló que es ilegal la decisión que se tomó con relación a su hermano, atendiendo que tiene 15 años de antigüedad en la institución, por lo que tiene estabilidad laboral y no fue sumariado para su posterior remoción. Adelantó que entablarán una demanda contra la EBY.

Sin embargo, fuentes de la binacional aseguran que Harms ya fue echado en la época de Fernando Lugo y que fue repuesto durante el gobierno de Horacio Cartes, por lo que no cuenta con 15 años de antigüedad. Se firmó un acta conciliatoria en aquella ocasión por la que se le pagó a Harms la suma de G. 1.013.543.445 en concepto de salarios caídos y otros.

PROSELITISMO. Harms indicó que lastimosamente con Nicanor se nota que Yacyretá está totalmente politizada y, sobre todo, en Itapúa, Ñeembucú, Misiones y Caazapá.

Sostuvo que el titular de la EBY utiliza recursos de la institución para realizar campaña política ya mirando las próximas internas partidarias, donde se elegirá a las nuevas autoridades de la ANR y a los candidatos para intendentes.

Mencionó que Duarte Frutos hace discursos como si fuera el presidente de la República. Dijo que no existe ninguna posibilidad de que se pase a las filas del oficialismo.

Embed

Despido. Resolución por la que la EBY informa a Carlos Harms su desvinculación.

No tenía funciones, dice Duarte Frutos

El titular de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, aseguró ayer que el hermano del diputado Walter Harms no cumplía funciones específicas en la entidad y que su salida se enmarca dentro de las medidas que se toman con base en dictámenes del Departamento de Personal. “Para la dirección actual es preferible ajustar el personal permanente, sacar a los que no tengan tarea específica y pagarles por años de antigüedad y vacaciones y evitar así que las personas se atornillen con salarios altos por años”, sostuvo.Indicó que a Harms se le pagará lo que corresponde y negó que el hecho fuera una represalia política. “Tenemos que ir adecuando el manejo de la institución a lo que establecerá la nota reversal”, manifestó.