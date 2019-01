Nicanor desafía a Cartes y dice que no se animará a competir en ANR

El director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, aseguró que no está en carrera para la futura disputa electoral por la presidencia de la ANR. Afirmó que el ex presidente Horacio Cartes no se va animar a competir contra Añetete porque no tiene base y que lo mejor es que se conforme con el Club Libertad.