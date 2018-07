Nicanor denunciará a Lugo ante la Fiscalía y la OEA

Trago amargo. Nicanor Duarte no pudo asumir su banca.

Sostuvo que Lugo tiene como únicos fundamentos la arbitrariedad, la persecución política “y la finalidad de atentar contra mis derechos políticos, así como contra la voluntad popular de los más de 75.000 correligionarios que me votaron en las internas de la ANR”.

Alegó que accionará judicialmente, por medio de todos los resortes legales disponibles, contra “esta decisión inconstitucional y golpista” que decidió de forma unilateral el senador Lugo.

Recordó que el ahora ex presidente del Congreso no pudo haber hecho caso omiso a un amparo judicial.

Dijo que Lugo cometió un atentado contra el principio de representación política y la participación democrática y “no tiene otro propósito que acallar al pueblo colorado que se movilizó en todo el país, logrando que seamos el único movimiento independiente interno presente en la lista nacional de la ANR”.

Duarte Frutos afirmó que el senador del FG carece de credenciales republicanas para invocar purismos constitucionales, porque Lugo compitió en 2008 como candidato a presidente siendo todavía obispo, contrariamente a lo establecido en la CN.

“Esta vez no voy a dejar que una vez más me roben una banca violando cuantas leyes encontraron y hasta la Constitución”, advirtió Duarte.

El Jurado pide copias de expedientes de amparo de la jueza Novais

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó la copia del expediente del amparo que favoreció al ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos. Así lo confirmó el presidente del cuerpo colegiado, Cristian Kriskovich, en la jornada de ayer.El representante del JEM explica que este pedido no implica inicio de enjuiciamiento en contra de la jueza María del Carmen Novais.Sin embargo, la pesquisa de oficio iniciada será tratada en la sesión del pleno.La magistrada electoral, quien brindó un amparo judicial el pasado 29 de junio para que Nicanor sea senador activo de esta manera está en la mira del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, informaron. Ayer el Jurado no sesionó por falta de cuórum, tras la salida de los senadores y diputados, cuyos cargos fenecieron al culminar el periodo. Ellos son los diputados Óscar Tuma y Sergio Rojas y los senadores Eduardo Petta y Miguel Abdón Saguier. Esta mañana se debe conocer a los nuevos miembros ante el JEM por la Cámara Baja y mañana los representantes de los senadores.