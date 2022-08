Nicanor asegura que HC financia el terrorismo

“El Paraguay no puede seguir siendo prisionero del crimen organizado, quienes van a invertir así en nuestro país, si en el Paraguay el sicariato se impone, el tráfico de armas, el contrabando internacional de cigarrillos y somos señalados por la comunidad internacional con las peores calificaciones y estigmatizaciones, creen que si no derrotamos a los portadores del crimen organizado nuestros hijos no van a tener una sociedad digna donde vivir”, expresó el ex presidente, quien acompañó a Mario Abdo durante el acto de inauguración de la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital Regional de Caazapá, y la entrega de aportes en la localidad.

“No hay persecución política contra nadie, como si fuera que Estados Unidos nos va a hacer caso y sea influido porque a dos o tres autoridades del Paraguay se les antoja es la misma posibilidad que yo juegue para el Manchester City”, bromeó.

“Estados Unidos no persigue políticamente a nadie, acaso EEUU dice en este momento el cartismo es marxista y es un peligro para la democracia, acaso el departamento de Estado dice que el cartismo es un peligro porque apoya las invasiones a Ucrania, no, ellos dicen señores ustedes están señalados por contrabando internacional de cigarrillos que usa la misma ruta de la trata de personas, del trafico de armas, están lavando dinero y esa plata esta expandiendo la criminalidad, y están financiando el terrorismo, de qué persecución política se puede hablar cuando los señalamientos de significativamente corrupto tiene que ver con delitos transnacionales que ponen en riesgo la seguridad”, sostuvo.



Nicanor Duarte Frutos,

titular de la EBY.