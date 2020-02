Nicanor afirma que estabilidad se logra con programa social

El titular de la entidad binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, afirmó ayer que la mejor forma de lograr gobernabilidad en el país es destinar crecientes recursos para promover el desarrollo humano de la población, mediante construcción de escuelas, colegios, terapias intensivas, rutas y viviendas. Sostuvo que no solo el acuerdo entre cúpulas partidarias dará al Jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, la tranquilidad que necesita para realizar una buena gestión.

“Estamos ahorrando los recursos y quiero informar que de esos recursos que vamos a ahorrar vamos a construir 80 aulas. Solamente del ahorro de bonificaciones indebidas pagadas a comisionados estamos ahorrando 400 millones de guaraníes al año. El trabajo de honra con dedicación y compromiso, se deshonra cuando se convierte en haraganería”, dijo.

“Agradezco el respaldo del Presidente. Queremos la austeridad para sacar y evitar el despilfarro, para tener recursos y fondos para más obras sociales. Vamos a buscar grandes acuerdos, pero la estabilidad y la gobernabilidad no están garantizadas por simples acuerdos de las autoridades y los líderes. La estabilidad y gobernabilidad vamos a asegurar a medida que trabajemos por las necesidades del pueblo. Se aseguran cuando tenemos ministros que sientan en su corazón el dolor de su pueblo, invierta y lleve el progreso. De nada sirve que las cúpulas nos abracemos si le damos la espalda al pueblo. Hay que trabajar por el pueblo, no entregándose a la crítica perversa, no claudicando frente a los que buscan el fracaso”, indicó.