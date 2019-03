Netflix tampoco participará este año en el Festival de Cannes

La plataforma digital Netflix no presentará ninguna película en el Festival de Cannes, por segundo año consecutivo.

Aunque se rumoreaba que The Irishman, la nueva cinta de Martin Scorsese con Robert De Niro y Al Pacino como estrellas, podría estrenarse en el Festival de Cannes, finalmente esta película de Netflix no se verá en el certamen francés en mayo, ya que para entonces no habrá culminado su posproducción.