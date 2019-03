Netflix hará cine de animación con directores de Latinoamérica

“Estamos muy emocionados de trabajar con algunos de los creadores en América Latina y México más talentosos, como Guillermo del Toro, Jorge Gutiérrez y Sergio Pablos”, dijo Cobb al asistir al 34 Festival Internacional de Cine de Guadalajara, oeste de México.

Aseguró que la plataforma está en “la búsqueda de la siguiente generación de grandes creadores alrededor del mundo, en particular, en esta parte del continente”.

México tiene una veta de creadores importante “e historias que se aterrizan muy bien en la animación por la cultura y un hermoso arte“, añadió. Como punta de lanza, en una primera fase destinada al público infantil, están Pinocchio, de Guillermo del Toro, y Klaus, del español Sergio Pablos, según comentó.

“Vimos que también las familias junto con los niños ven los contenidos de la plataforma y es una experiencia más que quiere brindar la familia Netflix“, puntualizó.

Dirigido y producido por Del Toro, a partir de la historia clásica Pinocho, el filme tendrá una animación musical y en efecto de stop motion, lo que lo hará una producción única, afirmó. La vinculación con Del Toro, a partir de esta película, ayudará a Netflix a encontrar nuevos talentos que puedan generar historias interesantes, abundó.

Recordó que Del Toro lanzó en enero último un llamado a los jóvenes que quieran trabajar en esta producción.

“Guillermo es un campeón en promover y ayudar con mentorías a los talentos en México y América Latina. Lo hace todos los días y en todos los proyectos que él tiene, y en esta gran producción habrá artistas del mundo que se podrán unir“, expresó Cobb.

Netflix también apunta a incluir la miniserie animada Maya and the three, del mexicano Jorge Gutiérrez, creador del filme El libro de la vida (2014), o la producción Sube el nivel, de la animadora chilena Fernanda Frick. EFE