Netflix estrena película sobre Triple Frontera

Affleck, ganador del Óscar a mejor guion original por el drama En busca del destino y a mejor película por Argo, vuelve a la pantalla chica, luego de pasar un tiempo en rehabilitación por su adicción al alcohol.

La película cuenta la historia de un grupo de amigos que formaron parte de un equipo de fuerzas especiales que se reúne para asestar un golpe en una región fronteriza escasamente poblada, donde se encuentra un capo del narcotráfico.

Triple frontera

“Por primera vez en la historia de sus carreras, estos héroes emprenden una misión con propósitos egoístas, y no por el bienestar de su país. Pero cuando los eventos se salen de control, su lealtad y sentido del honor se pondrán a prueba”, dice Netflix en su página de internet.

El filme, una producción original de Netflix, fue dirigido por J. C. Chandor (A Most Violent Year) y escrito por Chandor y Mark Boal, ganador del Óscar por The Hurt Locker.