Neri Olmedo: San Pedro no tiene nada para recibir a la gente

Manifestó su emoción, voluntad y deseo de trabajar "pese a sus errores" y en referencia a los cuestionamientos contra la utilidad de la figura del Parlasur, opinó que “el sistema anterior no conviene” y que se requiere de una transformación para que funcione.

Asimismo, sobre la fallida entrevista que protagonizó en Montevideo, Uruguay, indicó que ante las preguntas de la periodista brasileña se apuró y respondió de forma acelerada, por lo que no se entendió muy bien lo que intentó expresar. En ese sentido, señaló que solo quería que se conozcan las necesidades de San Pedro. “El que no llora, no mama”, mencionó en contacto con la emisora 1020 AM.

Su mayor objetivo es construir una costanera en la zona y aseguró que la obra puede ser financiada con recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem).

Al hablar de la experiencia de su viaje a Uruguay, notó que el país cuenta con gran desarrollo en turismo y dijo que eso es lo que quiere lograr en su departamento.

En guaraní, explicó que San Pedro no tiene nada “para recibir a la gente” a nivel recreativo, a diferencia de Asunción o Encarnación.

Añadió que el departamento cuenta con alrededor de 500.000 habitantes y que un proyecto de tal envergadura podría dar trabajo a 5.000 o 10.000 personas, con una inversión de entre USD 10 a 15 millones.

Sobre las críticas que recibió en las redes sociales, mencionó que se siente más fortalecido y que en cerca de seis meses estará más “guapo”. Agregó no obstante que su fuerte es la administración.

En cuanto a su carrera política, contó que sus mentores fueron Víctor Ríos y José "Pakova" Ledesma, pero que igualmente tiene mucha gente que lo votó.

Finalmente, habló de que como parlasuriano tendrá un equipo de trabajo de diferentes partidos y religiones e informó que se reunió recientemente con el intendente de Liberación, Fredy Silva (ANR), y con el gobernador electo, Carlos Giménez (ANR), de quienes destacó la buena predisposición para coordinar acciones.