Nenecho: Traslado de bicisenda deben realizar los proyectistas

“Pese a que la Junta Municipal ha decidido eliminar esa parte de la bicisenda, es algo que se debe estudiar. Si es que los propios dueños del proyecto no salen a defender y no dan soluciones, ¿por qué voy a estar defendiendo? Simplemente acompañamos como Municipio el proyecto”, manifestó en contacto con Radio Monumental 1080 AM.

Agregó que si se decide eliminar la bicisenda sobre la calle Palma, su traslado ya le compete al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que estuvieron a cargo de la ejecución. “Qué pasa si ya no se cuenta con financiamiento para el cambio. Yo no puedo decidir si se va a hacer en otro lugar o no. Lo que yo puedo decidir es sacar o eliminar la bicisenda. Poner en otro lugar va a quedar a cargo del MOPC o del PNUD. Porque acá se quiso instalar que Nenecho es el burro, no es un proyecto municipal, no se usó el dinero de los contribuyentes”, expresó el intendente.

Ante el reclamo de los frentistas, las autoridades municipales plantearon alternativas como habilitación de boxes en las calles transversales para el ascenso y el descenso.



www.monumental.com.py