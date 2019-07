Negociando con la salud

La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada en general el proyecto de reforma tributaria ideado por el Poder Ejecutivo en consenso con gran parte del sector privado. Los legisladores de la Cámara Baja, no obstante, realizaron un pequeño cambio; redujeron las tasas del impuesto selectivo al consumo (ISC), principalmente, para el tabaco. Del 27% propuesto, quedó aprobado un techo del 24%, con la condición de que no puede darse un aumento en la tasa vigente –18%– hasta tanto no se reporte una mejoría en la economía.