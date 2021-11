Pedro Ferreira habló sobre la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú en el 2023 entre Paraguay y Brasil.

El ex titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, consideró que en cuatro paredes las autoridades paraguayas tienden a no ser firmes con el Brasil, en cuanto a las gestiones del Gobierno en la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú.