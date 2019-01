Negligencia de la Corte permite graves irregularidades judiciales

La publicación de Última Hora llevó a que el JEM decida en esa misma fecha llevar adelante una investigación preliminar, buscando establecer cómo se había dado la irregularidad señalada. Este martes 15 el organismo dio a conocer un pronunciamiento en el que relata que en fecha 4 de setiembre de 2018 admitió una denuncia del abogado Felino Amarilla, en representación de la firma Viradolce SA, en la que se acusaba al juez Ayala Brun por supuesto mal desempeño en sus funciones, y ya en esa ocasión el JEM solicitó oficialmente a la Corte Suprema de Justicia “la suspensión preventiva en el ejercicio de sus funciones” del citado juez.

En el pronunciamiento reafirma que, tras analizar la denuncia, el JEM decidió suspender al juez Ayala Brun y que por dos oficios, del 4 y del 11 de setiembre, comunicó oficialmente a la Corte Suprema la resolución, para que proceda a hacerlo efectiva. El 11 de setiembre incluso el juez Ayala Brun planteó un recurso de reposición ante la suspensión, el cual fue rechazado el 18 de setiembre. El documento sostiene que quedaba a cargo de la Corte hacer efectiva la suspensión, pero los miembros del máximo organismo judicial cajonearon las comunicaciones y no cumplieron su parte. El juez siguió ejerciendo su función y acabó dando el sobreseimiento definitivo a los 27 implicados en la megaevasión, en Ciudad del Este, en contra de la postura del ex fiscal Martín Cabrera y de su reemplazante Luis Said, investigadores del caso.

No es la primera vez que Ayala Brun resulta suspendido. En noviembre del 2016 fue apartado de sus funciones porque supuestamente quiso evitar el traslado del capo narco condenado Jarvis Chimenes Pavão desde la cárcel de Tacumbú a la Agrupación Especializada. En marzo del 2017 fue suspendido por segunda vez tras haber incurrido en conductas discordantes en un caso de hábeas data.

Sea por omisión o por deliberada complicidad, la negligencia en que incurren los miembros de la Corte ocasiona graves irregularidades que afectan a la funcionalidad, eficiencia e independencia del sistema de justicia. Urge realizar una investigación en profundidad y aplicar la correspondiente sanción a quienes resulten responsables.