Negligencia compartida hace que la Dinac pierda aeropuerto de Chaco’i

Un recorrido de ÚH evidenció que numerosas familias se han asentado a lo largo y ancho del aeródromo y han levantado hasta casas de material, lo que ha hecho que cesen las operaciones de la terminal. La pista está prácticamente destruida, pero desde el ente aeronáutico no ven la razón de repararla mientras las invasiones continúen.

Hace dos años, molestos por los ruidos de las aeronaves, los huéspedes del inmueble arrojaban proyectiles con honditas a los pilotos que hacían prácticas en el lugar, comentaron Jorge Fiorotto, coordinador general de aeropuertos del interior, y Jorge Romero, actual administrador de la base aérea. Por ende, se suspendieron las actividades aeronáuticas y ahora solo se limitan a tratar de contener el avance de los damnificados.

Señalaron que este aeródromo era estratégico para el país, dado que los aviones llegan en solo cinco minutos del Silvio Pettirossi, por lo que se convierte en una alternativa ideal en caso de haber congestión o emergencias en la principal terminal aérea.

Además de los vuelos instructivos (toque y despegue) para jóvenes aviadores, los cuales llegaban a totalizar 60 por mes; en este lugar se realizaban festivales aéreos y entrenamiento de paracaidistas. La compañía Proibérica tiene un hangar alquilado, con contrato vigente, pero no lo usa.

¿POR QUÉ NO SE ACCIONA? La determinación de permitir el ingreso de los anegados se dio en la gestión de Luis Aguirre, ex titular de la Dinac. El administrador del aeropuerto de Chaco’i era José Luis Trebastoni, comentaron Fiorotto y Romero. Sin embargo, explicaron que el permiso fue para unas pocas familias de Remansito y estas se ubicaron al lado del portón, no cerca de la pista. Esta propagación de pobladores no estaba prevista.

Agregaron que, con cada casa instalada, se elaboraba una denuncia en la comisaría de Villa Hayes y la misma se trasladaba hasta la Fiscalía. Pero hasta la fecha ningún juez ha ordenado el desalojo, lo que cada vez se hace más complicado por la expansión de los moradores. El Ministerio de Defensa tampoco ha mostrado mucho interés en rescatar su propiedad.

Romero comentó que la Policía Nacional tiene contrato solo hasta diciembre de este año para proteger el predio y que la presencia de los agentes es lo único que impide la apropiación total de las instalaciones. Por su parte, Fiorotto apuntó que este es el único aeródromo del interior, de los 10, que no está operando.

Édgar Melgarejo, actual titular de Dinac, aseguró que va a trabajar en la recuperación del aeropuerto. Mencionó que detrás de estas invasiones existen grupos políticos como el de Basilio Núñez, pero también hay representantes de la izquierda, como Luis Aguayo, y representantes de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC).