En el calendario del año vinculado a las creaciones poético-musicales, la Navidad ocupa un lugar relevante. Muchos poetas y compositores se inspiraron en el Niño de Belén que llegó al mundo en un pesebre que más pobre aunque digno no podía haber sido.

La que tomó la delantera por su letra, su melodía y ese no sé qué inexplicable que algunas canciones tienen, lejos de toda racionalidad, es Navidad del Paraguay, con letra de Mercedes Jané y música de Esteban Morábito. La alusión a la flor de coco –que la poeta afirma haber olido literalmente en Santiago de Chile donde se encontraba cuando escribió su memorable texto– y el candor de un pesebre sencillo rebosante de humanidad, han convertido a esa canción en una reiterada e infaltable invitada de este tiempo de sol impío, melones, piñas, sandías y frutas de pakuri arrójo.

En representación de las obras inspiradas en la Navidad, baste recordar esa que es la más emblemática de estos días apostados entre el fin de la primavera y el inicio del verano.

Y cabe preguntarse si en medio del repertorio navideñístico habitual, han aparecido últimamente nuevas composiciones que se hayan sumado al acervo musical de nuestro país o si el repertorio “se ha congelado”, tal como hubiera dicho el inolvidable guaireño Ramiro Domínguez al referirse a la situación de los textos producidos por creadores populares.

La respuesta es que han surgido algunas canciones en los últimos años. Muchas giran en torno a lo mismo de siempre, pero con ropajes verbales y melódicos diferentes. Una variante temática que apunta a una relectura de la Navidad en términos de relaciones interpersonales es Navidad del perdón, de la cantante, poeta y compositora Lizza Bogado (nombre artístico de Lizarella Bogado de Fernández).

Sanar

“A finales del 2017, conversando con mi hijo Santiago, de repente, me dijo: ‘Nunca hiciste una canción de Navidad’. ‘Es tarde ahora para hacerlo, la Navidad está ahí llegando’, le contesté. ‘No es tarde’, me insistió. ‘¿Y de qué puedo hablar?’, le pregunté. ‘Del perdón’, me replicó. A partir de ahí, en una tarde, escribí y le puse una música con ritmo de balada a Navidad del perdón. Luego le llamé a Rossana Ovelar para solicitarle su estudio de grabación. Con Ramón Mendoza fuimos a grabar de modo muy improvisado y la alzamos a internet”, recuerda Lizza.

“La Navidad –explica–, es también, como dice la canción, un tiempo para pedir perdón. A veces no lo hacemos por soberbia y eso nos intoxica. Si lo hacemos, nos liberamos. Nos sanamos y sanamos a la otra persona”.

Transcurrió el tiempo y a mediados de este 2018 grabando con el maestro Sergio Cuquejo su disco Esperanza y fe, apareció de nuevo en escena Navidad del perdón.

“Sergio le hizo unos arreglos. Con ritmos latinos, volvió más rápida la balada para grabarla con Jaime Zacher. Estrella Fedriani, del Grupo Cantarte, nos hizo un video en el que cantamos juntos y alzamos a YouTube. De la grabación participaron del coro unas 30 chicas del penal del Buen Pastor, mi hijo Juan Pablo Fernández, Vicky Díaz y Susan Zaldívar. Al final, espontáneamente, todos nos abrazamos. Fue un inesperado y emotivo final”, rememora también la cantante-compositora.