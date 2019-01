Naturalidad y sencillez

Toda la vida de María está penetrada de una profunda sencillez. Su vocación de madre del Redentor se realizó siempre con naturalidad.

El Salvador huye del espectáculo y de la vanagloria, de los gestos falsos y teatrales; se hace asequible a todos: A los enfermos desahuciados y a los más desamparados, que acuden confiadamente a él para implorarle el remedio de sus dolencias; a los apóstoles que le preguntan sobre el sentido de las parábolas; a niños que le abrazan con confianza.

El papa Francisco a propósito del evangelio de hoy dijo: “Verdaderamente cada uno tiene su encuentro con Jesús. Pensemos en los primeros discípulos que seguían a Jesús y permanecieron con él toda la tarde –Juan y Andrés, el primer encuentro– y fueron felices por esto.

Los encuentros son verdaderamente muchos. Está, por ejemplo, el de Natanael, el escéptico. …Está también el encuentro de la Samaritana. …Recordemos también el encuentro del leproso. …Y también el encuentro con el endemoniado. …Así podemos hallar muchos encuentros en la Biblia, porque el Señor nos busca para tener un encuentro con nosotros y cada uno de nosotros tiene su propio encuentro con Jesús.

Quizá lo olvidamos, perdemos la memoria hasta el punto de preguntarnos: “Pero ¿cuándo yo me encontré con Jesús o cuándo Jesús me encontró?”.

Seguramente Jesús te encontró el día de tu bautismo: Eso es verdad, eras niño. Y con el bautismo te ha justificado y te ha hecho parte de su pueblo.

Todos nosotros hemos tenido en nuestra vida algún encuentro con él, un encuentro verdadero en el que sentí que Jesús me miraba. No es una experiencia solo para santos. Y si no recordamos, será bonito hacer un poco de memoria y pedir al Señor que nos dé la memoria, porque él se acuerda, él recuerda el encuentro....”.

