Nativos viven en vereda de plaza desde hace dos meses

Uno de los nativos, que se presentó como Martín, dijo que llegó desde la comunidad Mboy Cua, San Pedro, en la entrevista realizada por el programa La Lupa. El hombre aseguró que viven en el espacio público desde hace dos meses. En el lugar quedó a la vista que incluso utilizan un vehículo abandonado frente a la plaza como dormitorio.

“Venimos porque necesitamos víveres, ya no tenemos qué comer y por eso venimos hasta Asunción a sufrir. Desde hace dos meses estamos aquí. La presidenta del Indi (Ana María Allen) no quiere escucharnos, no nos dice nada”, expresó en contacto con el programa de Telefuturo.

La presencia prolongada de los nativos en este lugar ocasiona malestar entre los vecinos, quienes reclaman también una pronta salida a la situación.

Durante los últimos meses son varios los grupos de nativos que llegaron hasta Asunción en reclamo de tierras y asistencia. Otro grupo exige la destitución de la titular del Indi, Ana María Allen, alegando no sentirse representado por ella.

Según el censo del 2013, Paraguay cuenta con unas 19 comunidades indígenas. La población estimada es de unas 113.000 personas.