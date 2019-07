Natalie Portman regresará a Marvel como diosa del trueno en Thor

La ganadora del Óscar a la mejor actriz por Black Swan (2010) apareció este domingo sobre el escenario y recibió el martillo de Thor entre los aplausos del público del Hall H, el salón más grande del Centro de Convenciones de la ciudad californiana.

Lea más: Marvel arrasa en Comic-Con con The Eternals, Black Widow, Thor y Blade

Chris Hemsworth, el actor que ha dado vida a Thor en las tres cintas anteriores de Marvel, y Tessa Thompson acompañarán a Portman en el reparto de esta película que dirigirá Taika Waititi, quien ya se puso a los mandos de la tercera entrega de esta saga en un largometraje que llevó por título Thor: Ragnarok (2017).

Waititi aseguró este domingo al presentar a Portman que "solo una persona" como ella podría interpretar al personaje de Thor con forma de mujer y convertida en la diosa del trueno.

Thor: Love and Thunder se estrenará el 5 de noviembre de 2021.

Esta nueva entrega de Thor formó parte del espectacular acto de la Comic-Con en el que Marvel desveló sus planes para el futuro y en el que la compañía también aseguró que Avengers: Endgame (2019) se ha convertido oficialmente en la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación) al superar a Avatar (2009).

Además de la cuarta película de Thor, Marvel reveló algunos detalles de futuras cintas como Black Widow, con Scarlett Johansson al frente; The Eternals, con un notable elenco coral en el que figuran Angelina Jolie y Salma Hayek; Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con Benedict Cumberbatch como protagonista; y la nueva Blade, que tendrá a Mahershala Ali como estrella.