Ñane Energía otorga más ventajas a la franja más pudiente

Analizando solamente la versión del Senado, se observa primeramente que las reducciones incluyen no solo a la categoría residencial, sino también a los clientes comerciales, industriales, de servicios y otros.

Pese a que el porcentaje del descuento es menor, los clientes residenciales que más energía consuman terminarán teniendo una reducción mayor al final del mes, en comparación con el grupo menos pudiente (ver infografía).

Por ejemplo, un usuario que consuma 800 kilovatios hora (kWh) paga hoy G. 336.216. Considerando que actualmente la ANDE no tiene los medidores para discriminar los horarios fuera de punta, con Ñane Energía pagará G. 260.568. Se ahorra G. 75.648.

Un cliente que hoy consume 150 kWh, y que no esté en la tarifa social, paga G. 52.483. Con Ñane Energía pagará G. 5.248. En otras palabras, ahorra menos de G. 50.000.

Esta es la situación cuestionada por técnicos del sector energético, quiénes señalan que el proyecto de ley está mal encarado, pues dará privilegios a los sectores que ya tienen buenos ingresos. En todo caso, la ANDE debería volver a usar su pliego de tarifas 20 (hoy emplea el pliego 21) con los precios anteriores, si se quiere cobrar menos a los clientes.

YA SE DA DESCUENTO. Luis Torres, gerente comercial de la empresa estatal, explicó que hoy, la ANDE ya proporciona la tarifa social a los usuarios residenciales que menos consumen. Los que utilizan hasta 100 kilovatios hora mes (kWh/mes) solo abonan el 25% de la tarifa vigente, hasta 200 kWh/mes el 50% y desde 201 a 300 kWh/mes se paga el 75% del precio, apuntó.

Explicó que todos pueden acogerse al beneficio y no hay un requerimiento socioeconómico. Es decir, no se necesita ser de bajos recursos o vulnerables. Sí, se tiene que cumplir con los requisitos como estar en abastecimiento de baja tensión y tener llave limitadora monofásica hasta 16 A.

El técnico añadió que este subsidio hoy representa USD 12 millones al año para la ANDE y se beneficia a casi 300.000 abonados. Si se aplica Ñane Energía, la subvención significará USD 142 millones para sostener a 1.465.000 consumidores de todas las categorías. Además, se le deben sumar otros USD 57 millones para comprar los nuevos medidores que pueden hacer la discriminación de consumos en horarios de punta y fuera de punta, enfatizó.

A criterio de Torres, lo que se debe buscar es una actualización de la tarifa social, que discrimine tajantemente a los usuarios vulnerables y de menores recursos para darles los descuentos. Al respecto, comentó que ya se había remitido un proyecto de ley al Congreso y se aprobó en Diputados, pero luego se retiró porque se priorizó tratar Ñane Energía.

BINACIONALES DICEN NO. De acuerdo con la ley, USD 150 millones al año deben aportar Itaipú y Yacyretá de sus fondos sociales. Ambas entidades rechazan la iniciativa, pues afirmaron que sus recursos no son fijos cada año y además deben aprobar los Consejos de Administración de ambos países. Añadieron que están en plan de reducción de gastos para no afectar la tarifa de venta a la ANDE. Si suben sus gastos, el cliente final de la estatal también tendrá un incremente, apuntaron.