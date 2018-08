Nancy Ovelar: "Construir escuelas es edificar una comunidad educativa"

"Construir escuelas no es construir paredes, se construye una comunidad educativa, una comunidad que educa, que se apropia de ese espacio, es decir, es integral. Parte de la crisis es que se fue construyendo un ministerio muy centralizado” , manifestó Nancy Ovelar.

Durante una entrevista en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, la futura viceministra de Educación Básica indicó que uno de sus principales objetivos será trabajar de cerca con los docentes, porque considera que muchas veces están solos en el aula.

“Hoy el maestro está solo. El ente rector debe llegar al docente con orientaciones claras y oportunas para gestionar el aula. ¿Por qué estamos en crisis? porque hay docentes desmoralizados”, expresó.

Por su parte, el próximo viceministro de Educación Superior, Robert Cano, remarcó que otra de las posibles causas de la precarización de la calidad educativa es la creación de escuelas bajo presiones políticas.

“La verdad que no hay una sola causa que explique la realidad que estamos viviendo. Si hoy tenemos escuela rancho es porque esas escuelas fueron creadas bajo presiones políticas. Es el futuro de nuestros niños lo que está en juego”, recalcó.

Finalmente, el futuro titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Eduardo Petta, reiteró que rever la crítica situación del sector educativo es un gran desafío que involucra a todos.

"Yo asumo con compromiso y no tenemos que esperar el fracaso de nadie. Yo me voy a rodear de los mejores para transformar lo que se puede, pero necesitamos del compromiso de todos", señaló el ex senador.

La nueva designación de Eduardo Petta al frente del MEC fue confirmada esta semana por el coordinador del equipo de transición, Juan Ernesto Villamayor, luego de varias especulaciones.

Gabinete de Mario Abdo Benítez

Eduardo Petta fue el último ministro designado por el equipo de transición. El gabinete del presidente electo, Mario Abdo Benítez, quedó de esta manera:

En el Ministerio del Interior quedó a cargo Juan Ernesto Villamayor; Mujer, Nilda Romero; Justicia, Julio Javier Ríos; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Bacigalupo y Salud Pública y Bienestar Social, Julio Daniel Mazzoleni.

En tanto Arnoldo Wiens quedó como titular de Obras Públicas; Agricultura y Ganadería, Denis Lichi; Defensa, Bernardino Soto Estigarribia; y Luis Castiglioni estará como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Igualmente, Mario Abdo designó a Alejandro Peralta Vierci para la Secretaría de Información y Comunicación (Sicom); a Teresa Martínez como titular de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia; a María Epifania González como titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y a Dany Durand en la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat)