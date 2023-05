Nakayama pide no entregar el PLRA al sector cartista

El actual senador electo por la Alianza Senadores por la Patria (ASPP), Eduardo Nakayama, sostuvo que la transición de la dirigencia partidaria debe ser tratada de forma consensuada y que no se pueden entregar las riendas del partido a sectores colaboracionistas con el cartismo, refiriéndose al movimiento llanista. A criterio del electo, el largo conflicto entre Blas Llano y el ex candidato presidencial Efraín Alegre perjudicó enormemente al PLRA e instó al ex postulante a ser perdedor y aceptar los resultados, porque, de lo contrario, la agrupación política se expone a otras derrotas en futuras contiendas electorales.

“Creo que esto tiene que ser objeto de una conversación seria, consensuada, no traumática, para que podamos encontrar una salida a la crisis, sobre todo desde el punto de vista de encontrar a algún conductor o alguna conductora que no alinee o no se identifique demasiado con ninguno de los dos ismos, me refiero al efrainismo y al llanismo, para que se pueda reconducir el Partido Liberal hacia la transición y la tranquilidad que necesita para iniciar su proceso de reconstrucción”, dijo Nakayama en conversación con Radio Monumental 1080 AM.