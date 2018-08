Nadia Portillo participará en los Billboard Latin Music Showcase

"Ella buscará enamorarte con sus canciones y hermosa voz este 17 de agosto en los Billboard Latin Music Showcase", se puede leer en el afiche que posteó la página oficial este martes.

La cantante de cumbia anunció que la próxima semana participará de la premiación y lamentó que el paraguayo, en vez de apoyar, critique. Dijo que nunca habrá un artista paraguayo que nos represente dignamente "si las personas te tiran para abajo".

Embed

Portillo contó a la radio 1020AM que podrá cantar dos canciones y que su manager fue quien gestionó todo.

Asimismo, expuso que los artistas sufren mucho por el hecho de que los paraguayos no son fanáticos de los temas propios, ya que se publica un disco original y no se compra. "No hay apoyo", remarcó.

Del evento participan artistas emergentes y otros consagrados, como Maite Perroni, Dulce María y Alexander Acha, entre otros.