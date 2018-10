Nacional de salón en San Ber

Las series: San Bernardino, Encarnación, San Pedro y Ñemby (Grupo A). Amambay, Belén, Tebicuary y Caaguazú (Grupo B).

Los compromisos para hoy por la fecha 1: San Pedro vs. Ñemby (a las 18.00), Amambay vs. Belén (19.30), San Bernardino vs. Encarnación (21.00) y Tebicuary vs. Caaguazú (22.30).

Mañana, fecha 3: Belén vs. Tebicuary (19.00), Encarnación vs. San Pedro (20.00), San Bernardino vs. Ñemby (21.00) y Amambay vs. Caaguazú (22.00).

El jueves 25: Belén vs. Caaguazú (a las 19.00), Tebicuary vs. Amambay (20.00), San Bernardino vs. San Pedro (21.00) y Encarnación vs. Ñemby (22.00).

Clasifican a semifinales los dos mejores de cada serie, a cumplirse el viernes 26 (20.00). Los juegos por el tercer puesto y la final serán el sábado 27 (desde las 20.00). Quedan por cumplirse los certámenes C9 (en Encarnación) y Sénior C40 (en Caaguazú), ambos en el mes de noviembre.