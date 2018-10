Claramente, el malestar de la ciudadanía, el alejamiento de la política de los temas centrales de la sociedad y el cuestionamiento que cargan sobre sus espaldas muchos de nuestros mal llamados representantes. Cómo no cuestionar a muchos de ellos cuando tienen parientes investigados por corrupción que no se resuelven porque coaccionan a jueces y fiscales, varios activos participantes de violaciones a la Constitución y responsables directos e indirectos de la quema del Congreso o el asesinato del joven Quintana. Hay mucho malestar acumulado y el “nacido legislador” sintoniza con el mismo y saca de sus casillas a varios indiciados de estos delitos no castigados. Hay mucha sinvergüencería acumulada y las formas protocolares no alcanzan para contener el malestar. La representación de Cubas es de alguien que desea que las cosas se hagan de forma diferente en un cuerpo acostumbrado a abroquelarse y protegerse, en el camino se vuelve disfuncional y amenaza el orden establecido. Una pequeña cuestión tomada como natural –la ausencia a las sesiones– pasa a convertirse en un escándalo de proporciones. No por ese hecho en particular convertido en costumbre, sino por la rabia acumulada por cuestiones más arriba señaladas. El Paraguay está cansado de la política tradicional y el sistema amenaza el futuro democrático si no logra reformarse a tiempo.

La pobre y escandalosa senadora Gómez, médica de profesión, debe saber que de “la salud del cuerpo habla la lengua”. La suya no solo refleja su estado, sino el de todo el cuerpo político al que representa. No hay que analizar lo que dijo ni cómo, sino lo que representa. Las palabras reflejan simbólicamente hechos y en la intervención de la senadora del Alto Paraná está condensada la impotencia, la angustia, la bajeza y la marginalidad que son parte no solo de ella, de su partido, sino de una sociedad que todavía cree que este sistema puede ser calafateado por los mismos que llevan al naufragio. Pobres legisladores que no logran entender este cambio de era y se resisten a creer que podrán sobrevivir. Les tengo una mala noticia: no podrán detener lo que se viene porque ellos mismos han desatado la tempestad. Esa es la lógica de la tragedia.

El nacido o susu’a es la versión epidérmica de un problema mucho más grave que los médicos y senadores Zulma Gómez, Carlos Filizzola, Desirée Masi o Antonio Barrios deberían explicar mejor su alcance y daño al cuerpo social al que pertenecen. Se lo combate dicen con mucha higiene, jabón, hábitos alimentarios distintos, rigor y cambiando posturas. Claro, no hay peores pacientes que los médicos, y, en este caso, sus compañeros de travesía. El está por explotar y algo deben hacer para evitar sus efectos. Desde las graderías casi todo el estadio aplaude la tarea vengativa del susu’a democrático... por algo será.