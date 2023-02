El paraguayo Nacho Masulli se destaca en universidad de EEUU

https://twitter.com/monimasulli/status/1621262744753143808 Nacho @nachomasulli (Juan ) hoy recibió esta carta de felicitaciones de la Universidad en EEUU por estar en el top de los mejores promedios académicos. pic.twitter.com/NrDSi6SyTo — Moni Masulli (@monimasulli) February 2, 2023

En la misma, las autoridades de la prestigiosa casa de estudios americana felicitaban a Masulli por sus excelentes calificaciones y por el trabajo realizado en el año escolar.

En la carta se puede leer: “Felicitaciones. Estás entre los mejores con promedios académicos en la Southwest Baptist University”. Así, se erige como el primer paraguayo en formar parte de los mejores alumnos con perfil (o promedio) académico de dicha universidad.

“En nombre de la Facultad de la Southwest Baptist University, le felicitamos por figurar entre los alumnos con mejores promedios académicos (Trustees’ List) del último semestre del 2022. Tu éxito académico te posiciona en la cima de los alumnos con mejor perfil (o promedio) académico”, prosigue el texto.

La alegría y orgullo de la madre de nuestro compatriota se vio reflejada en las redes de la misma, quién no dudó un segundo en compartir esta alegría con sus seguidores.

En tanto, Nacho, quien cursa dos carreras en la prestigiosa universidad, en comunicación con Última Hora, mencionó que se siente muy feliz por el reconocimiento y esto lo motiva a seguir luchando y sobrellevando cualquier adversidad que se le presente en el camino para llegar a la meta.

"La verdad que me hace sentir muy bien y feliz conmigo mismo. No es fácil estar lejos de casa, de la familia y los amigos. Si bien, no busco sacar buenas notas para obtener algún tipo de reconocimiento, sino que es una motivación muy importante para seguir sobrellevando las dificultades (de estar lejos del país)", indicó emocionado.

Por otra parte, además de cursar dos carreas universitarias, las cuales le consumen mucho tiempo y esfuerzo, esta abocado a su pasión y profesión, el fútbol, el cual espera poder ejercer en la primera división americana.

"Yo estoy acá principalmente por el fútbol y con el objetivo de llegar a la MLS (Major League Soccer -MLS- es la principal liga de fútbol de Estados Unidos y Canadá). Soy una persona a la que le gusta dar lo mejor de sí en todo lo que hace. En este caso, a parte de jugar fútbol y seguir creciendo en ese sentido, también estoy teniendo la posibilidad de estudiar en una universidad. Todo esto me pone muy contento, y además, que me esté yendo bien en ese aspecto. Si te soy sincero, lo que más feliz me pone es saber que mi mamá está orgullosa de mi. Ese sentimiento no tiene precio", finalizó.

Le puede interesar: Una medalla de oro en solidaridad para el joven Juan Ignacio Masulli

El joven de 21 años había sido reconocido en 2021 por la Junta Municipal de Asunción por haber entregado más de 300.000 platos de comida en hospitales de todo el país durante la pandemia del Covid-19, vivida en el 2020.

Así también, afrontó un duro momento, debido a que fue procesado por supuestamente haber transgredido el decreto de cuarentena sanitaria obligatoria por el Covid-19, por lo que se lo vinculaba presuntamente por delitos contra el medioambiente. Si bien, el joven ya fue sobreseído definitivamente, había lamentado la situación a través de sus redes sociales y reclamó que lo hayan querido tratar de delincuente por el caso.

Además de ser futbolista del Sol de América y Libertad, se destaca por ser uno de los mejores estudiantes, en una casa de estudios de renombre en los Estados Unidos, donde no solo su solidaridad y carisma destacan, si no su amor y el compromiso que pone a su carrera y futuro profesional.