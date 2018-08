Ña Obdulia recuerda a Cartes que no cumplió su promesa

CONCEPCIÓN

Doña Obdulia Florenciano de Morínigo, madre del policía secuestrado por el EPP, Edelio Morínigo, dijo que Cartes no cumplió su promesa con los familiares de recuperar vivo a su hijo y que como familia no pueden calificar de buen gobierno el que acaba. El presidente Cartes les había prometido en Mburuvicha Róga que durante su gobierno se rescataría vivo a Edelio Moríngo. “En el primer año de su mandato fue secuestrado mi hijo y nos prometió que Edelio sería rescatado vivo durante su mandato; ahora vemos que eso ya terminó”, señaló la mujer.

También expresó que no puede calificarlo de eficaz, porque no cumplió su promesa. “No puedo calificar de buen gobierno, no ha cumplido con nosotros”, sentenció la madre del policía, que está en poder de la banda armada desde hace 4 años y 33 días.

La desesperada madre espera que el gobierno de Mario Abdo Benítez tome otra actitud respecto a los dos secuestrados por los grupos criminales. “Esperamos que el nuevo gobierno tome mucho interés con relación a don Félix Urbieta y Edelio. Nosotros queremos saber con certeza qué pasó de ellos”, señaló.

Por otro lado, sostuvo que está molesta con la policía Antisecuestros, porque últimamente, ante la insistencia de saber algo, ya no le tiene paciencia. “Vez pasada ya me dijo uno de Antisecuestros que no fueron ellos quienes secuestraron a mi hijo al insistir obtener información sobre él”, se quejó.

A 4 años y más de un mes del secuestro, todo sigue igual, manifestó, y solo cuando ella insiste las autoridades se acercan y luego ya los olvidan.

La madre de Edelio convocó ayer a una conferencia de prensa en Arroyito, Departamento de Concepción, para comentar sus inquietudes al respecto.