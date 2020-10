MUVH quiere USD 47 millones más, pero ejecutó 50% de presupuesto

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) ejecutó la mitad de su presupuesto 2020 a setiembre pasado y aun así solicitó al Congreso una ampliación presupuestaria, para este año, de USD 47 millones para construir 7.307 viviendas. El proyecto de ampliación forma parte del paquete de leyes para la reactivación económica del Gobierno y ya logró la semana pasada el visto bueno del Senado y solo falta su aprobación en Diputados. El MUVH llegó solo a la mitad (49%) de la ejecución de su presupuesto a setiembre, empleando USD 51 millones de sus USD 104 millones presupuestados. Desde el citado ministerio argumentaron que pese a la pandemia las obras de construcción no pararon y el programa del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavis), uno de los más representativos de la institución, ejecutó el 70% de sus recursos. Justamente en el marco del Fonavis, un programa cuestionado por algunos gremios de la construcción y otros sectores, se utilizaría la ampliación de USD 47 millones, repartidos en 165 proyectos distribuidos en los 17 departamentos con base en el mapeo del déficit habitacional, según indicó Dany Durand, titular de la cartera. Algunos senadores cuestionaron duramente el programa del Fonavis, con el argumento de que existe sobrefacturación en la construcción de casas y mal manejo de los fondos. PROCESO. El proyecto de ley de ampliación presupuestaria será estudiado esta semana en las distintas comisiones de Diputados, mientras que en la primera semana de noviembre próximo se trataría ante el pleno de la Cámara Baja, según estimó Durand. Si Diputados da luz verde a la ampliación, el Ejecutivo promulgará la ley inmediatamente, y el MUVH haría un primer desembolso entre noviembre y diciembre de este año, con la entrega inicial de entre 2.000 o 2.500 subsidios habitacionales, mientras que el saldo restante se dará entre febrero y mayo del 2021, según confirmó Durand. PROYECTOS. Con la ampliación presupuestaria se culminarían unas 7.307 viviendas en el 2021. Además, este año se prevé licitar 335 viviendas destinadas a los pueblos originarios, y en febrero 2021 otras 665, totalizando así unas 1.000 casas en este otro proyecto. El titular del MUVH confirmó asimismo que en abril de 2021 se licitarán 1.500 viviendas urbanas en cinco capitales departamentales, como Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Encarnación, Ciudad del Este y Pilar, con 300 casas en cada ciudad.



Cuestionamientos al programa del Fonavis

El senador liberal Fernando Silva Facetti no apoyó la ampliación presupuestaria presentada esta semana en el Senado y que lo pidiera el Ministerio de la Vivienda, argumentando que existen denuncias de sobrefacturación y mal manejo administrativo en la cartera que deben aclararse.

Asimismo, algunos gremios de la construcción no ven con buenos ojos los procedimientos de edificación de casas en el marco del Fonavis, ya que argumentan que los procesos de adjudicación son poco claros y transparentes.

Para la construcción de viviendas en el marco del programa Fonavis, los Servicios de Asistencia Técnica (SAT) se encargan de trabajar con las comunidades beneficiarias para hallar las soluciones habitacionales. En este sentido, el MUVH recalca que no elige la constructora que edificará las viviendas, sino que esa decisión se acuerda entre las SAT y los beneficiarios finales del subsidio habitacional.

Asimismo, todas las SAT y constructoras deben estar habilitadas y contar con sus documentaciones al día ante el MUVH para trabajar con las comunidades beneficiarias.