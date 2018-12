Sergio Mura, uno de los fundadores de MUV, acudió al llamado de la magistrada en compañía de sus dos abogados Gustavo Arroyo y Rodolfo Gubetich. Durante la reunión, solicitaron el rechazo del recurso de amparo presentado por los taxistas.

"Pedimos el rechazo de la demanda porque las cuestiones no son comparables. Nuestro servicio no se puede comparar con el de los taxis", aseguró en forma tajante el abogado Arroyo a NoticiasPy.

Señaló que existe una norma constitucional, que dice que a nadie se le puede prohibir algo que no esté expresamente prohibido por una ley.

Por su parte, el creador de la app de MUV dijo que no le corresponde a la Municipalidad de Asunción regular el funcionamiento, sino que debe ser a través de un proyecto de ley que tenga alcance para todo el territorio nacional.

Asimismo, señaló que actualmente se realizan unos 1000 viajes por día a través de la intermediación de la plataforma.

“Ganemos o no, a la tecnología no lo van a parar”, afirmó Sergio Mura al tiempo de manifestar que, hasta el momento, no han podido conversar con ningún dirigente del gremio de taxistas.

Representantes de la Federación Nacional de Taxistas y la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA) presentaron un recurso de amparo el viernes pasado en el Poder Judicial, de modo que sean suspendidos inmediatamente los servicios de MUV.

Ese mismo día, con una movilización, los taxistas declararon abiertamente una guerra contra ambas plataformas digitales, a través de las cuales las personas solicitan un servicio de transporte en vehículos particulares.

MUV es una plataforma paraguaya, que actualmente ya cuenta con 950 conductores (muvers) y, en total, 1.500 solicitudes están pendientes.

Otra plataforma internacional, Uber, es una compañía internacional que ni siquiera está operando en Paraguay, pero su inminente llegada también es rechazada por el denominado “enjambre amarillo”.

Los taxistas consideran que ambas aplicaciones operan de forma ilegal y generan competencia desleal en comparación con el servicio que ellos ofrecen.

Sin embargo, en el día de la manifestación de los taxistas, MUV sumó a 5.000 nuevos usuarios y más de 100 personas solicitaron ser conductores en las primeras horas, tras una campaña de la empresa que ofrecía servicio gratuito para los traslados de usuarios.