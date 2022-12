Músicos denunciaron irregularidades insostenibles

Los artistas señalan que la actual gestión no prioriza el crecimiento de los músicos profesionales del plantel y de los empleados administrativos, tanto desde el aspecto artístico como el personal.

La situación actual contempla que la antigüedad laboral no es reconocida en las diversas instancias estatales, incluso existiendo entre los músicos fundadores de la institución desde el año 2004.

No cuentan con aumento salarial desde hace casi una década, específicamente desde hace 9 años. “Denunciamos que nos cercenaron de nuestros haberes anuales el salario del mes de enero, es decir no tenemos contempladas vacaciones pagas, y ni siquiera nos permiten ir a trabajar para no quedarnos sin el pan en ese mes”, dice el comunicado.

Año tras año viven incertidumbre laboral, pues sus contratos duran 11 meses, “lo cual viola los derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional”.

Las irregularidades también incluyen que los músicos no cuentan con subsidio de salud, ni familiar. Los músicos y empleados administrativos de esta orquesta deben ”mendigar” cuando están enfermos, porque no tienen a quién recurrir..