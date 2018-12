Música y humor se unen en show de la OSCA y Bochín

Esta presentación contempla una repertorio especial, con composiciones clásicas, paraguayas y populares del mundo, que se ofrecerá de forma alternada con las intervenciones de Bochín, que abordará diversos temas de interés, como el cuidado del agua, de la naturaleza, siempre con mucho humor.

El programa es el siguiente: Danza de los comediantes, Oroite, Leyenda del lago, Colors of the wind, Motochorro, Plink Plank Plunk, Farándula, What a wonderful world, El gran tesoro, El canto de mi selva, entre otros.

Con este concierto, las OSCA finaliza oficialmente sus presentaciones de la Temporada Cultural 2018, con un total de más 25 conciertos realizados a lo largo de todo el año en sus diferentes ciclos.

Bochín Teatro-Clown, dirigido por el paraguayo Jorge Brítez, fue fundado en Madrid (España) en 1983.