Música que trajo libertad

“Aquí vendrán los más famosos (no célebres) exponentes de la música estridente, y satánica del rock, homosexuales, drogadictos, travestis y alcohólicos, y nada más y nada menos que en San Bernardino, a orillas del fabuloso y legendario lago Ypacaraí”, escribía el periodista Facundo E. Recalde en una columna de opinión que allá por 1988 fue publicada en el oficialista diario Patria, unos días antes de la realización del festival Rock San Ber.

En el ocaso de la dictadura de Alfredo Stroessner este hombre decía que los músicos venidos de Argentina y Brasil como Paralamas, Soda Stereo, Fito Páez, entre otros, formaban parte de un ejército de “legionarios del mitrismo liberal” que llegan a abrir la puerta a la drogadicción y prostitución de la juventud.

Las líneas no tienen desperdicio y describen el hostil ambiente que se vivía por aquellos oscuros años. Como si fuera un profeta que anuncia el apocalipsis, el periodista aseguraba que el rock traería todos los males al país y que removerían las cenizas de Manuel Ortiz Guerrero, de Emiliano R. Fernández y otras celebridades del arte nacional. Nada más lejos de la realidad.

Ayer se cumplieron 31 años de este festival histórico, que fue un golpe, una suerte de apysarapo cultural a un régimen que mantenía en una cárcel de represión, miedo e ignorancia a todo un país y especialmente a la juventud, que se sabía infeliz, con pocas opciones para divertirse y expresarse.

Es apenas 1 año mayor que la democracia, que en unos días más celebrará los 30. Una democracia que se está haciendo adulta y empezando a tomar sus propias decisiones; queriendo repetir los vicios del pasado en ocasiones.

Rock San Ber, a través del ejército que traía esa música rara, sí que abrió una puerta pero no fue la del descontrol, como decía este columnista, sino que la apertura a la libertad, palabra que era coreada a gritos luego los aplausos por cada canción interpretada.

El artículo fue rescatado por la cuenta “Retro py”, que desempolva los momentos más importantes de los años pasados publicando fotos y videos de esos años.

Una mirada hacia atrás de la que no solo disfrutan los nostálgicos sino que sirve a una generación, como la mía, que no tuvo la posibilidad de sentir la experiencia de rock San Ber y que necesita conocer de dónde viene para no repetir los errores de otros tiempos.

Hoy en día, más de 30 años después, para los aficionados a este tipo de expresiones, no supone ningún riesgo ir a un concierto multitudinario cada vez más variado y nadie les está advirtiendo de un inexistente peligro de ser poseídos por fuerzas extrañas.

La mentalidad va cambiando de a poco y actualmente se siguen realizando festivales a orillas del fabuloso y legendario lago de Yapacarai, donde conviven las multitudes escuchando desde “El amor después del amor” hasta la versión cachaquera de “La vaca lola” en un clima de paz y alegría, sin que nadie se “rasque” las vestiduras por eso.

Por eso la difusión de estos materiales del pasado que realiza esta página que se puede encontrar en Twitter y otras redes sociales, tiene aún más valor, porque nos muestra que lo que estamos viviendo ahora, no sería posible sin la valentía de un grupo de jóvenes soñadores, que desafiaron a la estructura de miedo que imponía el Gobierno. A sus tentáculos represores que también actuaban a través del periodismo.