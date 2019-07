Murió Rutger Hauer, el replicante rebelde de Blade Runner

El actor Rutger Hauer, conocido por su papel en Blade Runner, murió a los 75 años tras una corta enfermedad, indicaron ayer medios holandeses citando fuentes familiares. “Rutger Hauer murió a los 75. Es visto como uno de los más grandes actores de Holanda”, contó la agencia de noticias ANP, agregando que murió el viernes pasado y fue enterrado en una ceremonia privada. La familia de Hauer no formuló declaraciones de manera inmediata.

El actor tuvo su primer gran papel en 1969 en la teleserie histórica holandesa Floris, dirigida por el entonces poco conocido Paul Verhoeven. Este trabajo lanzó muchos años de colaboración entre ambos, aunque se dice que a mediados de los 1980 se distanciaron. Verhoeven eligió a Hauer para el protagónico en Turkish Delight (Delicias turcas), en 1973.

Hauer entró en el radar de la audiencia estadounidense en 1981 en el thriller Nighthawks (Halcones de la noche) con la estrella de Hollywood Sylvester Stallone.

RECORDADO. En año 1982 interpretó a Batty, modelo número N6MAA10816, el líder de los replicantes Nexus-6 rebeldes en Blade Runner, película de culto. Sus lágrimas en la lluvia emocionaron a toda una generación que ahora, con su muerte, lo recuerdan como el replicante más humano de Blade Runner, una historia que se desarrollaba en el 2019 que ahora dice adiós al actor holandés.

“Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”, fueron sus recordadas frases. AFP-EFE