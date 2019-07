Municipios, obligados a emitir habilitación con chapa del Mercosur

En una entrevista concedida a Monumental 1080 AM, mencionó que fue informado de que algunos municipios -aunque no supo precisar cuáles- no tienen capacidad de procesar siete dígitos para la expedición de las habilitaciones.

“Ellos tienen la autoridad suficiente, en virtud de su autonomía, de resolver eso con un documento tipo provisorio, en caso de que ellos no tengan un sistema o el sistema de ellos no esté actualizado”, afirmó.

Agregó que emitir la habilitación vehicular es obligación para las municipalidades. “Ellos no pueden negar ese derecho a las personas”, insistió.

El director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, Luis María Pereira, reconoció a Última Hora que la semana pasada se encontraban con problemas en la emisión del carnet de habilitación.

No obstante, comunicó que la Comuna asuncena ya expide el documento para los vehículos con la placa Mercosur.

Sobre la chapa del Mercosur

La implementación de la patente Mercosur en Paraguay inició el pasado el 1 de julio, tras la promulgación de la Ley 6187/18. La codificación a ser utilizada por nuestro país corresponde a cuatro letras y tres números.

La Dirección del Registro de Automotores es la institución asignada para proveer la placa de identificación vehicular a los propietarios de automotor a partir de su inscripción inicial.

Desde este mes, ya no se emitirán otras patentes que no sean las del Mercosur.