Municipalidad toma administración de la terminal de ómnibus de CDE

La determinación se adopta luego de una intervención realizada por la Dirección de Medio Ambiente, División de Recaudación y Dirección de Área Urbana, que habla de incumplimiento de contrato.

La terminal se encontraba bajo la administración de la empresa Ita Paraná SA. El último contrato de concesión tiene fecha de 30 de abril del año 2013, con vigencia desde el 1 de enero del año 2014, hasta el 31 de diciembre del año 2023. En la resolución se justifica la decisión del Ejecutivo Municipal, mencionando supuestos incumplimientos al contrato por parte de la empresa desde el año 2014.

“Se ha venido reportando la falta de cumplimiento de obligaciones asumidas y en especial las referentes al mantenimiento y conservación del sector de sanitación, iluminación, falta de agua, mantenimiento del edificio, de los sanitarios, malas condiciones del asfalto interno, deficiencia en las instalaciones eléctricas, falta de seguridad, situaciones que ponen en riesgo la salud, seguridad y vida de las personas, así como también dañó al ambiente”.

inventario. La toma de la administración, se realizó ayer en horas de la mañana. El propio jefe comunal acompañado de profesionales de Asesoría Jurídica de la Comuna, personal policial y de la Policía, se presentaron y se procedió a realizar un inventario y lacrar los documentos encontrados en la administración de la terminal.

“Esto fue tomado por una empresa privada, hace 33 años atrás y se necesitaba una decisión política y el respaldo de un equipo jurídico fuerte para tomar una decisión así. Estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto, caminando por la senda de la Justicia”, dijo el intendente.

El jefe comunal defendió su decisión, a la que calificó como un gran logro y que no va a parar. “Es lo único que les puedo adelantar. Estén atentos todos esos corruptos que se están enriqueciendo a costilla de la ciudadanía, nos vamos a ir detrás de ustedes, no vamos a parar hasta recuperar todo los vienes que le robaron a la Comuna esteña, con o sin el apoyo de la Junta, pero con el apoyo de la ciudadanía”.

Atropello. El abogado de la empresa Ita Paraná, Victor Daniel Ferreira, calificó de atropello lo realizado por la Municipalidad. Dijo que ayer ya en pleno procedimiento se enteró de la resolución. “Tenemos todas las documentaciones. Estamos en la etapa final de la concesión. Si no van a renovar correcto, termina y nos retiramos, no hay problema, pero no pueden atropellar; entonces para que la Municipalidad y la Junta Municipal hace todo el procedimiento para la concesión”.

Reiteró que tienen todos los documentos y que en todo momento solicitaron hablar con el intendente, pero nunca fueron recibidos. Adelantó que no van a aceptar la decisión adoptada por la Comuna. “Nosotros aquí no atropellamos, son ellos, la administración Municipal. En ningún momento negamos información, documentación y si hacen una auditoria que ya fue solicitada a la Junta Municipal, pero no hicieron nada y ahora me vienen con este atropello, no vamos a aceptar. Es un autoritarismo total por parte del intendente”.

Denunció que entraron a la fuerza, “manipulando todo”. “Se quejan de la administración pero estos están haciendo peor, no respetan licitaciones, contratos, no respeten el proceso legal a seguir en estos casos. Atropellaron, entraron. En ningún momento me llego notificación”, mencionó.