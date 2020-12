Municipalidad de Encarnación aclara que playas se encuentran habilitadas

Asimismo, indicaron que con la comunicación hecha por la ministra, queda suficientemente claro que las altas autoridades nacionales establecieron como único requisito el cumplimiento del protocolo aprobado.

"Fuera del instrumento referido, no existe ningún otro que disponga una cuestión distinta, por lo que no hay duda alguna que sigue vigente, con pleno vigor, la comunicación indicada que condiciona el uso y disfrute de todas las playas de Encarnación al cumplimiento del señalado protocolo, cuestión que cuenta con el total acuerdo del municipio", expresaron en un comunicado.

Mencionaron también que el municipio debe seguir cumpliendo como corresponde el protocolo respectivo y recibir a los visitantes en los mencionados equipamientos urbanos aludidos.

"También queda aclarado que, en el contexto señalado, no existe necesidad alguna para evaluar una eventual acción judicial de parte de la Municipalidad de Encarnación, ya que, al no existir ninguna prohibición sobre el uso de las playas, no se da ninguna vulneración a los legítimos derechos de la comuna sobre el uso y disposición de las mismas”, detallaron.