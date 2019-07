Municipalidad de CDE prevé planes para recuperar arroyo emblemático

Un acuerdo firmado entre la Municipalidad de Ciudad del Este y el Parque Tecnológico de Itaipú (PTI) es el arranque de una serie de proyectos que pretenden recuperar y proteger la cuenca del arroyo Amambay y los demás cauces hídricos que cruzan el municipio. Se prevé adiestrar a educadores ambientales para concienciar a los pobladores e impulsar la actualización de las ordenanzas medioambientales, para exigir posteriormente el cumplimiento.

La Comuna recurrió al PTI, porque se necesitarían al menos USD 5 millones para llevar adelante las tareas, de diagnóstico, educación y ejecución, señaló Marco Alderete, director de la División de Medio Ambiente de la Comuna.

El arroyo Amambay atraviesa 12 barrios, alimenta el Lago de la República de donde la Essap extrae el agua para potabilizarla para el consumo. Luego desemboca en el río Paraná. En su trayecto al menos afecta a unas 150.000 personas.

El principal problema es el socioambiental, ya que existen varios asentamientos instalados a orillas del arroyo, incluso en lo que debió ser el área de protección de los cauces existen viviendas, cuyos ocupantes tiran al arroyo sus desechos y lo contaminan, explicó Alderete.

“El diagnóstico, relevamiento e informaciones que sacar, no solamente de la cuestión del agua, sino del socioambiental. Para plantear una manera de solucionar el problema. Hay algunos lugares en donde no podés quitar a la gente, pero hay que darles una solución para que no tiren sus basuras al arroyo, que aprendan que están haciendo mal, porque aunque no lo creas, hay todavía gente que no sabe que está haciendo daño al tirar sus desechos al agua”.

El PTI ya tiene un estudio on relación al monitoreo de la calidad del agua dentro de la cuenca, cuyos datos fueron facilitados inicialmente a la Comuna. Pero, además, se pretende iniciar la capacitación de educadores ambientales en todos los barrios de la ciudad, a través del convenio marco, que también va a ser macro, ya que se pretende llegar a todos los barrios a través de los educadores.

TECNOLOGÍA. Por otro lado, la Municipalidad solicitó al PTI la transferencia de tecnología, o sea la creación de una aplicación para que pueda ser utilizada en el marco de la campaña CDE Te Quiero Limpia, que inició hace algunas semanas.

“Ellos cuentan con la capacidad técnica, además con una dirección de planeamiento para cuestiones hídricas. Se mostraron bastante abiertos. Es la primera vez en la historia que una administración municipal de Ciudad del Este se acerca a solicitar esto”, dijo el director de Medio Ambiente.

Paralelamente, desde la Municipalidad se buscará impulsar la actualización de las ordenanzas relacionadas al medioambiente, ya que están bastantes desfasadas, para que más adelante se pueda exigir el cumplimiento, una vez que se haya trabajado por la educación de los pobladores.

El convenio entre el PTI y la Municipalidad de Ciudad del Este se firmó el viernes pasado en la sede de la Itaipú, para hacer posible el plan de recuperación del arroyo Amambay y otros proyectos como un estudio geoeléctrico para el vertedero municipal, a fin de conocer la situación real interna y un sistema para la gestión de documentos y catastro de la Municipalidad, de acuerdo con lo informado por Relaciones Públicas de la Comuna.