Mundial de fútbol playa definió series

Como organizador, Paraguay (Los Pynandi) encabeza el Grupo A, y abre la competición el 21 de noviembre enfrentando a Japón (21.00). En la ronda 2 mide a Suiza (23 de noviembre, 21.00) y cierra la fase inicial ante Estados Unidos (25 de noviembre, 21.00).

El sistema de competencia contempla que avanzan a cuartos de final los dos mejores de cada grupo en ronda de eliminación directa.

EL COMPROMISO. “Es un gran honor y compromiso realizar este Mundial, vamos a empeñarnos al máximo para que sea uno de los mejores mundiales realizados hasta la fecha”, expuso Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), durante la presentación.

Por su parte, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, refirió: ”En el 2016 nació este gran sueño, este es el momento de creer en grande, estoy feliz y entusiasmado por todo lo que se vivirá en esta gran fiesta deportiva”.

LIBERTADORES. Esta tarde en la Arenera del COP, se pone en marcha la cuarta edición de la Copa Libertadores de fútbol de playa 2019.

Paraguay tiene dos representantes: Cerro Porteño que se estrena ante Tito Drago (PER, desde las 17.30) y San Bernardino que mide a Hamacas (BOL, 19.00).

Los otros juegos desde las 13.00: Vitoria (BRA) vs. Acassuso (ARG), Guavire (COL) vs. Monagas (VEN), Vasco (BRA) vs. Racing (ARG), e Iquique (CHI) vs. Fluminense (ECU). Mañana la ronda arranca a las 13.00 y la justa se cumple hasta el sábado 21.

Hasta el momento hay hegemonía brasileña en el historial de campeones.