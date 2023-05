Este miércoles 31 de mayo vence el plazo sin multa. A partir del día siguiente, correrá la sanción por su incumplimiento.

Florentín Giménez, el coordinador general de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Asunción, señaló a Telefuturo el último fin de semana que la infracción tiene una multa de tres jornales mínimos, equivalentes a G. 294.267.

Lea también: Registros de conducir de Asunción vencen el 31 de mayo

"El control que más se tiene en cuenta es cuando hay un accidente. Eso es lo que la gente no entiende. No es el que a la Policía de Tránsito le interese que esté al día. No. Al conductor le tiene que interesar, porque en caso de un accidente particular, para su seguro, le sirve tener al día la licencia", agregó. "Si no estás al día, es como que no tenés", finalizó.

Para el trámite de los registros de conducir en Asunción se habilitaron varias bocas de cobranza para la colocación de los stickers.

Las personas, desde los 65 años en adelante, deben realizarse en forma anual el examen de vista y oído y sicotécnico para acceder a la revalidación de los registros.

Locales de pago habilitados

El primer centro de cobranza es el local de Superseis, ubicado en el barrio Sajonia, sobre la avenida Carlos Antonio López esquina Colón, donde se puede realizar la gestión de lunes a viernes, de 7:00 a 16:00.

El otro sitio es la sede de Coarco, asentada sobre la calle Teniente Rolón Viera, número 2760, casi Ecuador, que funciona los mismos días, de 7:00 a 16:00.

En ese horario también abrirán sus puertas el punto de autocaja del Palacete Municipal, ubicado en la sede de la Municipalidad Asunción, sobre la avenida Mariscal López y esquina Capitán Bueno; así como el autocaja Ivesur, sobre Salvador Bogado esquina José Pappalardo.

Mientras tanto, los dos últimos centros de cobranza son los del Shopping El Portal, sobre la ruta Transchaco y Doña Máxima Lugo, además de la sede del Centro Paraguayo Japonés (CPJ), sobre Julio Correa y Domingo Portillo. En ambos sitios abrirán, de lunes a viernes, de 7:00 a 16:00 también.