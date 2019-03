Mujeres salieron a exigir en su día salud, respeto y cese de violencia

Tanto Wilma como otras mujeres campesinas llegaron ayer hasta la capital desde los distintos departamentos del país para reivindicar sus derechos en el Día Internacional de la Mujer. Entre los principales pedidos señalaron el acceso a salud de calidad, tierra, el respeto a los derechos laborales adquiridos, políticas de Estado para la eliminación de la violencia, apoyo a la producción agrícola y otros.

“La falta de un puesto de salud cercano es lo que nos urge. En cuanto a las unidades de salud familiar que tenemos más cerca del asentamiento donde vivo, distrito de Carayaó, nos queda a 40 km una y otra a 70 km. Y en esos lugares tampoco hay suficientes funcionarios o servicios”, lamentó Lidia Duarte, dirigente de la zona de Caaguazú.

Por su parte, Perla Méndez, del Departamento de San Pedro, solicitó apoyo del Estado en la agricultura familiar, en la que las mujeres se encuentran activamente involucradas.

EVENTOS. Las actividades por el 8MPy se iniciaron desde tempranas horas con una ofrenda floral frente al Panteón de los Héroes. Posteriormente la concentración se realizó en la Plaza de la Mujer (Plaza Italia), donde se desarrollaron eventos artísticos y debates hasta la hora de la marcha general.

Además se entregó el premio Serafina Dávalos de la Municipalidad de Asunción, en la Junta Municipal. La ganadora fue la señora Roque Felia Agüero, en la categoría corporativa Red de Activistas Por Ellas. Asimismo, se realizó el Primer Foro Internacional por la Igualdad Laboral, con el Ministerio de Trabajo.

CIERRE. Como cierre de la jornada se realizó el paro internacional conocido como #8MPy. Con una multitudinaria marcha ellas salieron a las calles a exigir sus derechos portando remeras y pañuelos lilas; se sumaron jóvenes, adolescentes, madres, hijas, estudiantes, campesinas, domésticas, indígenas, mujeres trans, lesbianas.

Bajo el lema “Ore rembiapo ovale” (“Nuestro trabajo vale”), las mujeres marcharon a las 19.00 desde la Plaza Italia (Plaza de la Mujer) hasta la Plaza de la Democracia, donde leyeron un manifiesto en el que denunciaron que las principales víctimas de la precarización laboral son las mujeres trabajadoras, que no solo ganan un 30% menos de salario por igual trabajo, sino que dedican más del doble de su tiempo al trabajo no remunerado que no es reconocido, ni valorado.

Señalaron las condiciones precarias de trabajo en las que se desenvuelven, el incumplimiento de derechos básicos y condenaron el criadazgo.

Exigimos acceso ala salud. El puesto más cercano del asentamiento está a 40 kilómetros. Lidia Duarte, Caaguazú.

Interpelamos al Estado para que se cumplan las leyes vigentes para mejorarla calidad de vida de las mujeres. Noelia Díaz, vocera Paro de Mujeres.

11 Cantidad de feminicidios en lo que va del año. En tanto que en el 2018 se reportaron un total de 59 casos.

137 Es la línea gratuita del Ministerio de la Mujer, está disponible las 24 horas y es para pedir orientaciones