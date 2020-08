Mujeres recuerdan el terror vivido durante la tragedia del Ycuá Bolaños

Flores dijo que trabajaba en la caja 8 del supermercado. Ella sabía que ante cualquier incidente había órdenes de cerrar las puertas, por lo que decidió dejar su puesto de trabajo para buscar la salida. “Esa no fue la primera vez que cerraron las puertas”, afirmó.

La mujer relató que tras la explosión se empezó a recoger el dinero de las cajas habilitadas, pero ella decidió dejar su puesto antes que lleguen hasta ella, lo que probablemente le salvó la vida.

Al principio escuchaba gritos y llantos, después terminó todo. Me ubiqué cerca de una de las puertas y me senté para que la gente no caiga sobre mí. Sentí que se me derramó agua y después una compañera contó que fue ella quien sacó agua de la manguera del sistema antiincendios.

La mujer mencionó que tras salir del supermercado por la rampa, ella decidió volver a ingresar debido a que el calor en ese lugar era incluso mayor al del interior de la estructura, debido a la quema de los vehículos que estaban en el estacionamiento.

Miriam Flores comentó que tras el incendio estuvo 7 días en coma, 12 días en terapia intensiva y su recuperación física requirió de un año de tratamiento.

Tras el incidente, comentó que por un largo tiempo, cada vez que iba a un supermercado, se fijaba cuál era la salida más próxima. Además, tuvo que recibir ayuda de sicólogos. “Hasta hoy, cuando escucho sirenas me salen lágrimas”, expresó.

Gloria Morel, otra de las sobrevivientes, relató que ella estuvo de paso por el supermercado hasta donde fue para comprar azúcar y café. Recordó que la explosión se dio cuando estaba abonando en la caja.

“Le dije a la cajera que parecía un atentado y me respondió que no, que seguro era en la cocina y que solía pasar”, relató.

Gloria Morel señaló que ella, por conocimientos de cómo afrontar incendios, se tiró al suelo. “Sentí que la gente caminaba sobre mí”, recordó.

También contó que como consecuencia del incendio se quedó con 60% del cuerpo con quemaduras. “El 30% de tercer grado. La mano casi me amputaron. Estuve 60 días en el hospital y mi tratamiento ambulatorio duró dos años”, relató.

El 1 de agosto del 2004 se registró la mayor tragedia en la historia del país al incendiarse el supermercado Ycuá Bolaños, ocasión en que fallecieron 400 personas y otras 500 quedaron heridas.

Las llamas que iniciaron en la cocina rápidamente se extendieron hasta consumir todo el local comercial, dejando al descubierto las falencias de los sistemas para hacer frente a una emergencia como esa.

A pesar de que pasaron 16 años, muchas de las víctimas de la tragedia aún no pudieron cobrar la indemnización por el hecho que marcó para siempre sus vidas.