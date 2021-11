Mujer relata que sufre calvario con su ex pareja y no tiene respuesta  

El hombre va a la casa y empieza a gritar, insultar y a tirar cosas dentro de la vivienda a la cual no puede acceder. “Sin verle y solo con escucharle, me da revueltos en el estómago, tengo miedo de que él entre. Por ahora ya intenta abrir la cerradura de mi portón, estoy acorralada”, comenta la señora Adelina Acosta, quien compartió con Última Hora el calvario que vive con su ex pareja y no encuentra solución con la Justicia.

Existen varias formas de violencias que se cometen contra mujeres cada día, según recordamos días pasados en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy recabamos la historia de Adelina (52), quien vive en San Lorenzo, junto a su hija de 19 años.

La mujer comenta que viven en zozobra, ya que su ex pareja va a atormentarla en su cada unas cuatro a cinco veces por día, pese a constantes denuncias.

“Viene a golpear la mano (aplaudir) cada tanto, a tirar las cosas en el patio. Ya no puedo trabajar, porque él llegó a venir a echar mis cosas. A él le diagnosticaron bipolaridad con esquizofrenia, tiene que seguir un tratamiento serio, continuo, está con las drogas. Viene a mi casa y me atormenta, me grita. Yo creo que viene a buscar para comprar droga”, comenta desesperada la mujer, quien cuenta con varias evidencias del hecho.

Ya realizó varias denuncias, y el hombre identificado como Miguel Valentino Rodríguez Da Silva (62), un ciudadano brasileño, debe ser sometido a un tratamiento. Sin embargo, el Juzgado le explica que no pueden internarle contra su voluntad, por lo que la zozobra continúa para Adelina.

“A lo mejor yo estoy peor que él, me está perjudicando mi salud mental y no encuentro solución con la Justicia. Me visitaron asistentes sociales y no hay quién pueda con este señor”, lamenta la mujer.

La última denuncia la realizó el 24 de octubre de este año, en la Comisaría 1ª de San Lorenzo, pero comentó que no hay quien la ayude.

“Cuatro veces tengo que llamar a la Policía, cuando está frente a mi casa y cuando viene la patrullera, él ya se fue”, relata.

El hombre, de quien está separado hace dos años, ya cuenta con distanciamiento firmado por parte del Juzgado, pero esa restricción no se cumple.

Ella se dedica a la costura y venta de almohadas y sábanas, y solo puede trabajar desde su casa ahora, puesto que si sale, se encontrará con su ex pareja.

“Es un calvario lo que estamos pasando, mi hija necesita estudiar y no quiero que ellos vean la violencia como algo normal; la violencia no es normal”, concluye.

VÍCTIMAS. Las denuncias por violencia familiar y contra ex parejas van creciendo cada día. El Ministerio de la Mujer recibió 7.801 llamadas por violencia en lo que va del año y ya se cometieron 29 femicidios hasta la fecha.