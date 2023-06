Mujer recibe una golpiza tras resistirse a un asalto callejero

La víctima fue atacada por motochorros, a quien se resistió a los estirones y forcejeó con su agresor, logrando evitar que le arrebaten su bolso. En el violento ataque sufrió lesiones en el rostro, debido a que el delincuente la sometió a una golpiza al tratar de despojarla de sus pertenencias. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, que muestran que los motochorros actuaron a cara descubierta y uno de ellos, el acompañante, golpeó a la víctima. Sin embargo, la mujer no cedió ante el ataque y pese a que por unos segundos el delincuente logró hacerse de su bolso, la víctima se tiró nuevamente sobre el malviviente, logrando recuperar sus pertenencias.

“Yo veo que llega la moto y el tipo salta del asiento, ahí me empieza a apretar. Tenía un arma, un destornillador, y me quería quitar mi cartera. Yo, con lo poco que tengo, lo poco que gano, no quería entregar mis cosas. Entonces, empezamos a forcejear, yo comencé a gritar”, relató la víctima.