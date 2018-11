Giménez era una de las participantes de la reunión a la que asistió la abogada, víctima de un hecho de sicariato, que se registró hace una semana. Su abogado, Richard Nara, señaló que la misma desea aclarar lo ocurrido aquella noche.

“Tiene mucho que contar, pero no existen garantías para presentarse. Ella tocó el teléfono (de Laura Casuso), pero no llevó”, dijo en contacto con la emisora 780 AM.

El profesional cuestionó el proceder del Ministerio Público, al no permitirle acceder a la carpeta de imputación. “¿Cuál es la intención real del Ministerio Público? Hay muchas dudas”, se preguntó Nara.

Es que, para el abogado, la carpeta investigativa tiene que estar en Pedro Juan Caballero, lugar donde se perpetró el crimen, y no en Asunción. Agregó que no tiene conocimiento de ninguna imputación contra su defendida.

Ante la insistencia en si su cliente tiene o no en su poder el aparato celular, señaló: “Las imágenes son claras. Ella sí toco (el teléfono), pero ella no tiene en su poder el celular”, reiteró una vez más.

Agregó que primero realizarán la declaración frente al Ministerio Público y luego darán detalles a la prensa.

En un principio, Giménez declaró a la Policía y a la Fiscalía que volvió a dejar el aparato celular en el suelo, al lado de la víctima. Sin embargo, mediante un video difundido se observa cuando, aparentemente, vuelve a apropiarse del teléfono e ingresa a la sala donde se desarrollaba la reunión de masones.

El atentado contra Laura Casuso

Al salir de una reunión, Laura Casuso fue interceptada por un hombre que bajó de una camioneta y le disparó varias veces a quemarropa.

Laura Casuso, quien fuera representante del supuesto narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão y del supuesto jefe del Comando Vermelho Marcelo Pinheiro Vega, alias Marcelo Piloto, recibió 10 impactos de bala en el cuello, tórax, abdomen y miembros inferior y superior del lado izquierdo.

Los disparos que recibió perjudicaron órganos vitales como el colon, páncreas, hígado, pulmones y la médula espinal. Pese a esto, la mujer logró sobrevivir al atentado por algunas horas, pero más tarde falleció.