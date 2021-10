"Me prometieron que me iban a dar G. 150.000 y me dieron solo G. 100.000, no voy a votar todavía, voy a esperar la tarde para votar", expresó.

Denuncian colocación de clavos "Miguelito" frente a un puesto de votación



Por otra parte, algunos sectores del Partido Colorado denunciaron que se hallaron clavos miguelito, en las inmediaciones de un local de votación. El fiscal Hilario Colmán fue a verificar la denuncia para realizar la investigación correspondiente.

En gran parte del Departamento de Paraguarí se habilitaron las mesas de votación para las Elecciones Municipales a las 7.30 y de a poco fueron llegando los electores.

Para las elecciones están habilitados 4. 644.536 electores, quienes podrán ejercer su voto en los 1.135 locales de votación habilitados. Los electores deberán elegir a 261 intendentes, 2.781 concejales y 2.781 ediles suplentes.

En total, hay 814 candidatos a intendente municipal y 30.802 a concejal, de los cuales 15.401 son candidatos a miembro titular y 15.401 a miembro suplente.

La jornada de votación finalizará a las 17.00, cuando empezará el escrutinio y el inmediato relevo de los datos a la Justicia Electoral, que estima empezará a dar los resultados extraoficiales alrededor de las 19.00 a través de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).