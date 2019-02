La mujer contó que es la segunda ocasión en que es agredida por dos jóvenes, quienes el miércoles de la semana pasada, supuestamente, ya habían ingresado a su vivienda y le robaron la suma de G. 5.500.

Relató, en una entrevista en exclusiva con Telefuturo, que los dos jóvenes estaban en un patio baldío detrás de su vivienda y que uno de ellos le llamó.

"Ellos me dijeron que si no entraba (en el patio baldío), le iban a hacer daño a mi tío que está en sillas de ruedas y a mi suegra. Entonces, pasé por el alambrado y miré para que nadie me vea. Yo misma accedí porque no quiero que le pase nada a mi tío ni a mi suegra", manifestó.

Los desconocidos la mantuvieron en el lugar durante 10 minutos y la dejaron atada del cuello y de ambas manos por un árbol.

Contó que la primera vez que estas mismas personas le robaron, ella fue a realizar la denuncia en la Policía Nacional y cree que por eso tomaron represalias en su contra.

"Ellos me dijeron que la próxima vez no diga más nada porque va a ser peor para mí; si hago la denuncia, me van a hacer lo peor, a mí o a mi familia", sostuvo.

La Fiscalía realiza varias diligencias para tratar de esclarecer el caso.